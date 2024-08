Ka mina lugesin selle, juba ette kiidetud üllitise läbi. Kui tegemist oleks gümnasisti referaadiga, oleks asi ehk mõistetav. Kui aga seda on kokku keeranud kõrgelt makstud ametnikud ja valdavalt tänase peaministri võidukal juhtimisel, siis on olukord ikka väga nutune.

Pole ju kahtlustki, et nad tõsimeeli püüavad seda kahjulikku ja tagurlikku rumalust läbi suruda. Paraku oleks see oma laialivalguvusega aga juba kehtestatud seadusena piisav õigustus mistahes rumalatele piirangutele ja see ongi ehk kõige ohtlikum selle juures. Küllap oli selline ka autorite teadlik taotlus.