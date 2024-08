Jüri Kotšinev Putini ratsukäik

Venemaa diktaatori veerand sajandit kestnud valitsemise ajal on ta mitmeid kordi andnud mõista, millised inimesed on tema silmis kõige hinnalisemad. Need tegelased on «riigi huvisid» teenivad kodanikud, kelle tegevus on toonitatult vastukarva läänelikele väärtustele ja kollektiivsele läänele tervikuna. Eriti selgelt joonistus Putini selline maitse-eelistus välja peale Venemaa sissetungi Ukrainasse 2022. aasta 24. veebruaril.

Putin on endise KGB koosseisulise töötajana ja FSB omaaegse juhina alati püüdnud tõestada, et Kreml ei jäta omasid maha. Putini hinnangusüsteemi eredaks näiteks on kunagine FSB ohvitser Vadim Krassikov. Tegemist on äsja toimunud vangide vahetamise võtmeisikuga. Võtmeisik, kelle pärast kogu vahetus aset leidis, on ta just nimelt Putini silmis.