Eile hommikul ilmus meediasse Vene erinevate ametkondade ja blogijate info, et Ukraina väed on hõivanud kolm Venemaa piiriäärset asulat Kurski oblastis ja lahingud jätkuvad Sudža linna suunas. Väikene Sudža linn langes päeva teises pooles Ukraina vägede kontrolli alla ning lisandus kinnitamata teateid Ukraina vägede edenemise kohta muudes suundades. Vene infoallikad väidavad, et Ukraina suunab uusi reserve piirkonda ning pealetung on kasvamas. Kindel on see, et Venemaa on soovitanud piiriäärsetel elanikel evakueeruda ning leidub visuaalset kinnitust, et Vene lennuvägi pommitab Venemaa territooriumit.