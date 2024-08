JUHTKIRI Eelarvekaamos läheneb

Nii rääkis toonane rahandusminister Mart Võrklaev Aktuaalses Kaameras läinud aasta septembri keskel. Siis olid valitsuse liikmed ja koalitsioonierakondade riigikogu fraktsioonide esindajad sõitnud kaheks päevaks Vihula mõisa. Seal arutati 2024. aasta riigieelarvet ning järgmise nelja aasta riigi eelarvestrateegiat. Lõppkokkuvõttes ei jõutud väga kaugele, küll aga kulutati 17 700 eurot maksumaksja raha.

Kuna eelmise aasta eelarveläbirääkimised kulgesid üle kivide ja kändude, siis soovitas Postimees, et järgmisel aastal tuleks teha paremini. Järgmine aasta on nüüd käes. Ning mida me näeme? Seda, et valitsus alustab uue aasta riigieelarve arutamist kolme nädala pärast, kui tutvustatakse eelarve aluseks olevat majandusprognoosi.

Meenutame, et neljapäeval on juba kaheksas august. Riigieelarve arutelud algavad majadusprognoosi tutvustusega ja aruteluga 27. augustil, nagu on teatanud rahadusministeeriumi kommunikatsiooniosakond.

Võib mõista, et praegu valitsevad ilusad suveilmad ning millalgi peab isegi valitsus puhkama, kuid puhkus peaks olema väljateenitud. Niisiis paistab sedamoodi, et sellel aastal kordub eelmise aasta eelarveläbirääkimiste jant. Olgem ausad, Mart Võrklaeva juttu võib rääkida ka sellel aastal, kuigi tõenäoliselt väljendub uus rahandusminister Jürgen Ligi reljeefsemalt. Eelarveprobleemid pole midagi niisugust, mis laheneks iseenesest, nagu suveilmad, mis viimaks asenduvad sügisilmadega ja tõenäoliselt tuleb meie sekkumiseta lumigi maha.

Olukord Eesti eelarvega ei ole vahepeal läinud sugugi paremaks. Kaja Kallase valitsus tegeles kosmeetiliste muudatustega ning pühkis enamiku probleeme järgmisele valitsusele laudlina alla. Lisaks on Reformierakond reitingus kaotanud ning sotsid on tõusnud valitsuse kõige populaarsemaks erakonnaks, mis ei ennusta läbirääkimistele lihtsat kulgu.

Lisame siia järgmise uudise: Soomes algavad sel nädalal eelarvekõnelused ning neljapäeval peaks rahandusminister Riikka Purra tutvustama enda juhitud ministeeriumi ettepanekuid, kirjutab ERR. Miks siis soomlased saavad augustis tööd teha, ehkki neid tabab kaamos meist rängeminigi, aga meie ei saa? Karta on, et läbirääkimised lähevad meil taas raskelt ning päädivad eelarvekaamosega, ehkki soovitasime, et prooviks sellel aastal paremini.

Loodetavasti ei käi valitsus sellel aastal vähemalt Vihulas või kusagil sarnases kohas ning see raha jääb alles. Aga eelarvega tuleks tööle hakata kohe.