KALEV STOICESCU Venemaa propaganda käsitleb Soomet nii, nagu Ukrainat enne täiemahulist agressiooni

See oli Putini režiimi jaoks liig mis liig. Moskva oli alustanud verise sõja Ukraina «fašismi» vastu veebruaris 2014. Putinistlik riigivõim ja propaganda puhastas toona juba täistuuridel ajalooraamatuid ja -õpikuid stalinismi kuritegudest. Dmitrjevi tegevus oli Kremlile mõistagi vastuvõetamatu. Ärgem unustagem, et see oli alles kruvide kinnikeeramise algus.