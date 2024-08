Margus Parts Trumpi-maailma probleemid normaalsusega

Teisipäeva õhtul pärast teadet, et demokraatide uus esinumber Kamala Harris valis oma kampaaniapartneriks Minnesota kuberneri Tim Walzi, ilmus sotsiaalmeediasse pilt Walzist oma abikaasa ja kahe lapsega, juures kiri: «See on Tim Walzi perekond». Läks veidi aega, et mõista, et tegu oli rünnakuga Walzi suunal.