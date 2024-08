LOODUSFOTO Piiritajad veedavad suurema osa elust lennates

Piiritajate tiivad on kitsad ja sirpja kujuga ning nad on pääsukestest kiiremad (kuni 110 km tunnis) lendajad. Nende jalad on väga lühikesed ja kõik neli väga teravate küüntega varvast on ettepoole pööratud. Sellised jalad pole mõeldud jalutamiseks, vaid on pigem kujunenud hädaabivahenditeks, mille abil saab lind end mööda puutüve või seina kõrgemale vinnata, kui ta peaks õhust maha pudenema. Maapinnalt ei suuda piiritajad lendu tõusta ning kukkuda võivad nad mängulendude ajal, mil linnud üksteist kiirlennul taga ajades puude või hoonete vahel ohtlikke manöövreid teevad.