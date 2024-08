Andrei Kuzitškin Vene propaganda järjekordne võit terve mõistuse üle

Hübriidsõja relvaarsenal on rikkalik – luurest ja küberrünnakutest äraostmise ja väljapressimiseni. Kuid põhirelv on informatsioon, mille abil manipuleeritakse massiteadvusega. See on üks ähvardavamaid ohte riigi julgeolekule, mille eesmärk on õõnestada ühiskonna stabiilsust.