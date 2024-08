ERKKI KOORT Spioonide vahetus – pange nüüd tähele järgmist

Venemaa ja lääne vahel toimus suur vangide vahetus, mida korraldas NATO liikmesriik Türgi. Ankara on meie liitlane, mis on osavalt mänginud välja oma positsiooni Euroopa ning Aasia vahel. On paratamatu, et peab olema ka neid, kes suudavad suhelda mõlema poolega.