RAINER SAKS Salapärased Ukraina üksused tungisid Venemaale, neid toetavad suurtükid ja droonid

Jaapani peaminister Kishida osales Hiroshimas toimunud tummarünnaku ohvrite mälestustseremoonial. Traditsioonilises mälestuskõnes oli toodud ka avaldus, et maailmas on tuumadesarmeerimine muutnud väga keeruliseks, kuna tuumaarsenali omavad riigid ei soovi seda vähendada. Eraldi tõi ta selle põhjusena välja Venemaa ähvardused kasutada tuumarelva rünnakuks teiste riikide vastu.

Jaapani peaminister soovis rõhutada, et Jaapan on seni ainus riik maailmas, kelle vastu on korraldatud rünnak tuumarelvaga ning Jaapan soovib sellest tulenevalt panustada edaspidi tugevalt tuumadesarmeerimise portsessi. Jaapani peaministri avaldus tuleb kontrastselt esile olukorras, kus sõjalise jõu kasutamine ja jõuga ähvardamine on maailma poliitikas kasvav trend.