JUHTKIRI Ülikallis superprojekt

Uue haigla, mille ehitamist peaks alustatama 2028. aastal, kogumaksumuseks on umbes 850 miljonit eurot. Tallinn loodab haigla kulusid katta nipiga, et riik loobuks haigla ehitamisel tekkivatest maksudest. Rahandusminister Jürgen Ligi (RE) aga on selle plaani kummutanud. «Pole reaalne, et eelarvekriisis riik nüüd oma maksurahast asenduse leiab ja on täiesti ebamõistlik 850-miljoniline Eesti suurim ehitis käivitada ilma rahalise plaanita. Seda välja kuulutatud 18-miljoniline projekteerimishange paraku tähendab,» kirjutas Ligi teisipäeval.