JÜRGEN LIGI Rehepapid tulid riigile ta oma rahaga kosja

On see nüüd Tallinna linnavalitsus või esialgu nende asutatud sihtasutus, aga raehärra teatas, et kui riik ehitab enda raha eest Tallinnale haigla, on nemad nõus selle käigus riigile laekuvad maksud riigile «tagasi» andma. Päris hämmastav, et see keskerakondlik petuskeem raes folkloorina edasi elab, aga eks ma siis pea selgitama.