ABILINNAPEA JÄRVAN Südalinna ärid sulgevad uksi, aga eestlane kannatab vaikides ja hambad ristis

Tallinna linnavalitsus võib ju enda väljavabandamiseks öelda, et kogu riigi majandus käib Reformierakonna «targal» juhtimisel juba kolmandat aastat järjest alla ja pankrotti on läinud palju ettevõtteid ka igal pool mujal, mitte ainult südalinnas. Aga see oleks sihilik möödavaatamine tõsisest probleemist. Tallinna südalinna äride sagedaste pankrottide põhjus on tõesti väga sageli seotud kehva liikluskorraldusega.