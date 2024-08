Venemaa endine kaitseminister ja praegune riikliku julgeolekunõukogu sekretär Sergei Šoigu saabus kahepoolsele visiidile Iraani. Ei ole kahtlust, et see visiit on ajastatud tahtlikult praegusele kriisi hetkele Iraani ümber ja peab demonstreerima Venemaa täielikku toetust Iraanile. Näis, kas venemaa üritab ka mingil moel mängida välja konflikti deeskaleerija rolli.