JUHTKIRI Tormihoiatus. Võib-olla ekslik

Võibolla on USAs tegemist vaid kriisiähvardusega. Redgate Wealthi investeerimissuuna juht Peeter Koppel ütleb intervjuus Postimehele: «Praegu oleme me siiski olukorras, kus Ühendriikide turgudel on veel tegemist naasmisega pigem tavapärasesse olukorda, kus vahepeal ikka liigutakse alla ka. See, et vahepeal siin S&P500 ligi aastakese isegi kaks protsenti päevast langust ei teinud, viitas sellele, et pinged muudkui kogunevad ja kogunevad.»