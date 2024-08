Kuigi tõenäosus, et Eesti võib jõuda Euroopas kas viie kõige rikkama või viie kõige kallima riigi hulka, on väga lähedal nullile, on siiski kasulik täpsemalt teada, missuguses seltskonnas me praegu oleme, aga ka seda, milline on olnud meie tee siia. Ikka selleks, et paremini tajuda oma võimalusi ja neid kujundavaid tegureid.