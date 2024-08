Üleminek eestikeelsele kooliharidusele on alanud. Õpetaja Nadežda peab kogu senisele kogemusele vastukarva looma temaga sama emakeelt kõnelevatele õpilastele eestikeelse keskkonna. Koolis on olukord pingeline ja Nadeždal on palju küsimusi, kirjutab Postimehe venekeelsete väljaannete peatoimetaja Sergei Metlev.