Mihkel Kunnus Lastetus on samuti laen

Värske valitsuse kokkuklopsimise mürast kostab ka õige pahaendelisi ja hirmutavaid hääli. Näiteks see karmi kärpimispilguga, et tuleks üle vaadata lastetoetused. Ainüksi selline teemapüstitus on täiesti vale, sest süvendab ühte kõige ohtlikumat ühiskondlikku trendi – laste saamisest loobumist põhjusel, et kindlustunnet pole piisavalt. Sellised arutelud vähendavad ju kindlustunnet veelgi! Rääkimata faktist, et seesama võimuerakondade kamp on korra juba lastetoetusi ja perehüvesid vähendanud, kirjutab Fookuse toimetaja Mihkel Kunnus.