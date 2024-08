Mattias Jõesaar Kõrgemaid riiklikke kursuseid ei tohi teha polariseerivatel teemadel

Riigikaitse on erakondade ja maailmavaadete ülene valdkond. Kaitseliit ja kaitsevägi on suurepärased institutsioonid, kus täiesti eri ühiskonnagruppidest pärit ja vastandlike maailmavaadetega inimestel on võimalik kokku saada ja ühise eesmärgi nimel midagi õlg õla kõrval koos ära teha. Kõrgemad riigikaitsekursused ühendavad sellisel moel poliitikuid, riigiametnikke ja muid ühiskonnategelasi.

Keskkonna- ja kliimateemaga on veidi teine lugu. Kirjutasin juba möödunud aastal, et Eesti poliitikat on polariseerimas teema, et milline kriis on ühiskonnale ohtlikum – kas kliimakriis või demograafiline kriis. Praegu on võimul erakonnad, kes peavad kliimamuutusi Eestile ohtlikumaks kui väikest sündimust. Aga järgmised valimised võivad võita hoopis erakonnad, kes arvavad vastupidist.