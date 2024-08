Mali valitsuse teates süüdistatakse Ukrainat terroristlikus tegevuses Aafrikas, sealhulgas Malis, ja agressioonis Mali vastu ning ÜRO harta põhimõtete rikkumises. Konkreetne tekst ei jäta oma komponentide ja fraseoloogia tõttu kahtlust, et selle on koostanud ametnikud hoopis teises riigis. Mali sündmuste põhjal võis olla kindel, et Venemaa hakkab organiseerima meediakampaaniat Ukraina terrorismis süüdistamiseks. Tuleb tunnistada, et Venemaa korraldatud kampaania algus on väga jõuline ning võib kujuneda Ukrainale ebameeldivaks. Neil päevil on Aafrika turneele suundumas Ukraina välisminister, kes üritab töötada rahuprotsessi arendamise nimel. Venemaa üritab oma Mali aktsiooniga häirida Ukraina tegevust kogu kontinendil.