HEIKI LINDPERE Jäme juriidilis-poliitiline käkerdis Eesti mereõiguses

Autori pani kirjutama käesolevat artiklit kaks kirjutist seoses Eesti merepiiriga, mis käsitlevad Riigikogu poolt Soome lahe keskosas vabatahtlikku merepiiri taandamist 1993. aastal, kuid ei ütle selgesõnaliselt seda, et rikuti jämedalt EV põhiseadust (paragrahve 122 lg 3 ning 123 lg 1).

Muidugi, sellise taande õiguspärasuse kaitsjad püüavad pugeda põhiseaduse paragrahv 122 lg 3 kitsendava tõlgendamise varju, et piirangud on ainult välislepingute kohta, aga mitte Riigikogus vastu võetud seaduse merepiirialade seadusega (MPS) seonduvalt. Selline lähenemine on lubamatu, sest ka nootide vahetamist Soome loetakse ju samas välislepinguks.