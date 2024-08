JUHTKIRI Jana Toom viskus tiblade kaitsele

Toom väitis, et nii Eesti õigekeelsussõnaraamatu kui ka Liisi Laineste uuringu järgi tähendab sõna «tibla» «venelast» ja sõna tähendus on halvustav, mistõttu tuleks Untsakate laulu «Vahvus» fraas «Kõik tiblad mutta trampida ei ole meil probleem» muuta poliitkorrektseks, kuna see on venelaste suhtes solvav.

Ehkki Toome agenda on läbinähtav, peaksime hetkeks mõtisklema, kes need tiblad täpsemalt on. Õigekeelsusõnaraamatus võib olla kirjas igasuguseid asju, tegemist on katsega keelt normida, mida omakorda võib tõlgendada nii või naa. Oluline on teada tegelikku keelekasutust, kuidas inimesed räägivad ning mida nad ühe või teise termini all mõtlevad.

On fakt, et seda sõna kasutati aktiivselt Vabadussõjas, kus sellega tähistati Eestisse tunginud Punaarmee üksuseid, kes tapsid ja rüüstasid sarnaselt sellega, mis toimub praegu Ukrainas. Sõnakasutuse ilmekaid näiteid võib leida August Gailiti Vabadussõja-teemalisest romaanist «Isade maa».

Tiblaks võib pidada nn. nõukogude inimese mõttemaailma esindajat, kes on tänapäeval muundunud Vene maailma esindajaks.

Sõna «tibla» ei kasutatud venelaste sünonüümina, sest Eesti poolel sõdisid ka Venemaa valgekaartlased, kelle kohta keegi niisugust terminit ei kasutanud.