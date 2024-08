MARTIN TIKK Narvakad on väsinud. Kuidas rääkida keerulistel teemadel?

Narvakad on veidi väsinud. Keerulistel teemadel rääkimine on põhjustanud lõhenemist peredes ja töökohtades, tänaval ja ühiskonnas laiemalt. Sõda sundis inimesi pooli valima – kui varem oli võimalus toimetada nii-öelda hallis alas ja lootuses, et idanaaber võtab aru pähe, siis nüüd on kõik mustvalgem ja unustusse vajunud erimeelsused kerkisid taas hooga esile.