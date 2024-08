Margit Hiiet Keeleeksam läbimata: valus on öelda kogenud kolleegile, et enam ta meie lasteaeda ei sobi

Ma olen selle poolt, et Eesti lapsed, sõltumata kodukeelest, õpivad ühes lasteaias ja eesti keeles. Samuti meeldib mulle mõte, et lasteaiad on veduriks eestikeelsele haridusele üleminekul. Kust mujalt peakski nii oluline reform algama kui algusest, alusharidusest.

Eestikeelsele haridusele üleminekusse on palju panustatud. Õppevahendite, koolituste, erinevate projektidega. Ja ikkagi on tunne, et plaanid on suuremad, kui tegelikkus võimaldab.