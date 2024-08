See, mis juhtub Ameerikas, täpsemalt USAs, ei jää Ameerikasse. See jõuab varem või hiljem meieni. Isegi kui muutuste spiraal käib vahepeal mitu korda ümber maailma.

Sellest, kes on USA president, ei pruugi otseselt sõltuda kogu maailma saatus. Jutud, et 15 minuti või paari telefonikõnega peatataks sõda Ukrainas, kuuluvad fantastika valdkonda. Küll aga on oluline, milliseks kujuneb maailma kõige võimsama majandusega kogukonna suhtumine teadmistesse ja tulevikku. Elavaks näiteks on Barack Obama tervishoiusüsteemi ümberkorralduste tagasipööramine järgmise presidendi poolt, kel on komme end parimaks ja ilmeksimatuks kuulutada.