Eesti ajaloo müstiline mees Aleksander Kesküla

Eelkõige põhinevad tänapäeva eestlaste teadmised temast Hardi Volmeri 1997. aasta ajaloolisel seiklusfilmil «Minu Leninid», mille seosed tegeliku ajalooga on aga üsna nõrgad. Kunagi Kaido Jaansoni eestvedamisel planeeritud dokumentaalfilm Kesküla eluloost jäi kahjuks tegemata.

See vähene, mis temast siiski teada on, on aga alati olnud vastuoluline. Omal ajal teiste eestlaste poolt kardetavaks seiklejaks, enamlikuks propagandistiks ja tõenäoliseks Saksa agendiks tembeldatud Kesküla teenis tunnustatud ajaloolaste käsitluses ära kiitvaid epiteete, nagu «andekas eestlane» (Michael Futrell) või «magav tiiger Dorpatist» (Adolf Gasser).