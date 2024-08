Kremli hääl, kes kunagi Ukrainat ja lääne väärtusi toetas

«Hoolin Ukrainast, nagu oleksin selle osa,» ütles ta intervjueerijale soojalt naeratades. «Olen hakanud end rohkem ukrainlasena tundma. Tunnen, et kuulun siia.» See ei olnud eriti üllatav. Ajakirjanik avaldas, et tema vanaisa oli sündinud Lääne-Ukrainas. «Inimesed armastavad siin oma riiki ja see on midagi, mida ma Venemaa kohta öelda ei saa,» ütles ta ühes teises intervjuus.