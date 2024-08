Rahvaraamatukogu kohandumine kahanevas maapiirkonnas: kultuurigeograafi pilk

Näiteks on raamatukogud või nende juures tegutsevad vabatahtlikud enda kanda võtnud ülesanded, mida riik või kohalik omavalitsus täita ei taha või ei suuda. Siit aga kerkib loogiline küsimus: kes vajadusel nende ülesannete täitmise omakorda üle võtab?

Eesti rahvaraamatukogude ulatuslik võrgustik on üldtuntud ning väärtustatud. Seda tugevat süsteemi ajakohastab 2017. aasta haldusreformist tõukunud raamatukogude reform, mis uute piiristamiste ja ühendamiste taustal on tegelenud raamatukogude taseme ühtlustamisega. Mõlemad reformid osutavad otsesemalt või kaudsemalt omavalitsuse kasvavale tähtsusele raamatukogude elujõulisuse kujundamisel ning teadvustavad territoriaalsete piiride ja ühendamiste mõju maapiirkondade (rahvaraamatukogude) kogukondade identiteedile. Raamatukogul läheb paremini, kui vallaametnik on suutnud mõista raamatukogu ja nende võrgustiku potentsiaali toimida sillana kohaliku kogukonna ja tema identiteedi, avalike teenuste ning tekkiva või juba toimiva kodanikuühiskonna vahel.