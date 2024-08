Aga me ei saanud jätta Eston Kohverit Venemaale mädanema, nii nagu me ei saanud jätta oma jalgrattureid Liibanoni. Me ei jäta oma inimesi maha. Ei jäta ka ameeriklased ja sakslased. Isegi siis, kui nende tagasisaamiseks tuleb kurjategijatele maksta või mõni nende kambajõmm vanglast välja lasta.

Lahendus ei ole see, kui me hakkame mõtlema ja käituma nagu kurjategijad. Kui me seda teeme, siis oleme sõja kaotanud ja nemad on võitnud.

Lahendus võiks olla see, kui meie inimesed ei lähe sinna, kus nad võidakse pantvangi võtta: jalgratturid ei lähe Liibanoni ja korralikud inimesed ei lähe Venemaale ega Valgevenesse. Teiseks oleks juba aeg tõsiselt võtta seda, et teisel pool Narva jõge on riik, mis peab meiega sõda. Me ei saa lõputult valida nagu Rootsi lauas.

On tore, et valitsus kehtestab Venemaa piiril täieliku tollikontrolli, kuid oleks tunduvalt mõistlikum, kui valitsus paneks piiri üldse kinni.

Jah, nii saab teha – vaadake Soomet. Bussi- ja veofirmade omanikud kaotaksid mõned miljonid, aga Eesti maksumaksja võidaks, sest piirivalvureid ja tollitöötajaid saaks rakendada mujal.