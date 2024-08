Marek Strandberg Need olid äkki hoopis Ali Baba ja 40 röövlit?

«Kas oleks sõdu, kui oleksime alasti jäänud? Ei, kuhu saaksite relva peita, kui olete alasti? Ma tean, kuhu sa mõtled, aga see pole hea mõte.» Tõesti pole. Jolly, lavastaja siis, on ise osutanud, et sündmus, mida näidati, oli inspiratsiooni saanud hoopis antiikmütoloogilisest Thetise ja Peleuse pulmapeost, mis päädis teadaolevalt korraliku osalejatevahelise tüliga ning järgnenud Trooja sõjaga. Võimalik, et see nii oligi, aga selleks, et selles kontekstis näha kristlaste pühalugu – püha õhtusöömaaega –, on vaja kõvasti fantaasiat. Kristus istus toituma kaheteistkümne isikuga, aga Jolly lavastuses oli neid ikka nii mõnedki üle kolmekümne. Ehk: 13 ei ole ei loendamisel ega vaatlemiselgi sama, mis 30 ja enam.