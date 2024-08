PEETER RAUDSEPP Juhtigu elukallinemist meie rikkuse kasv!

Viimast konjunktuuriuuringut esitledes kommenteerisin ka juba jõustunud käibemaksu määra tõusu mõju toidukaupade hindadele. Sealjuures tõdesin toidukaupade ja garderoobikaupade kategooriate näitel, et juba aset leidnud kiire hinnakasvu ning eesootava maksutõusude mõju arvesse võttes tõusevad hinnad veelgi ja nii oleme teel viie kallima Euroopa riigi hulka. Tegemist on seniste trendide analüüsi ja tulevikus hindu mõjutavate asjaolude, sealhulgas maksutõusude, mõju hinnates tehtud prognoosiga. Pean seda vajalikuks selgitada, et tegemist on erinevaid tegureid arvestades tehtud üldistatud suundumuse kirjeldamisega ja peaministri süüdistus valeandmete esitamisest on ekslik.