IN MEMORIAM Lahkus Eesti Vabariigi ja Narva kiriku taastaja

Mõnes mõttes küll. Ühelt poolt tunnen keskaja linnaõigust ja... Mõnes mõttes ei tunne Narva ennast Eesti linnana ja see tunne on vastastikune. Narva ajalugu ja tema kultuur ei ole Eestiga integreeritud. Ja muidugi on Narva areng olnud palju aeglasem ülejäänud Eesti arengust. Põhjus on eelkõige selles, et igasugused sidemed, juured ja tahe on läbilõigatud ning Narva ei saa õieti elumahlu Eestist ega Venemaa-poolelt. Ja ka selles, et Narvas on vähe tegijaid, kes on huvitatud ja suutelised kas või üle linna piiride vaatama ja midagi korda saatma. Eks Narva linna juhtimine ole suht olematu - kui mõelda Narva kui suurlinna juhtimisele. Pisikesi olmeprobleeme muidugi lahendatakse, aga... Teiselt poolt - ega ka väljastpoolt - ei Eesti ega Venemaa poolt - ei ilmutata erilist huvi ega sekkuta asjasse. Ja kõik oleneb taustsüsteemist. Narva on nutune, kui me võrdleme tema arengut ülejäänud Eesti linnade arenguga. Venemaa linnade arenguga võrreldes on asi muidugi nutust kaugel.