KRISTJAN JÄRVAN Kus võiks asuda tulevikus Tallinna bussijaam?

Kui bussijaama kõrvale kerkib kaheksakorruseline maja 120 parkimiskohaga, siis on kindel, et liikluskoormus seal piirkonnas kasvab. 120 parkimiskohta tähendab üldjuhul ka 120 autot. Mõni linnavalitsuse liige seevastu on avaldanud arvamust, et liikluskoormus ei kasva seal väga palju, kuna autot omaks ainult kümme protsenti korteriomanikest. Tegelikult on praegu rohkem kui 60 protsendil Tallinna leibkondadest auto ja loodetavasti elatustase Eesti pealinnas valitsuse plaanitud maksutõusude tõttu ei lange ja ka automaks ei muuda autot kättesaamatuks luksuskaubaks, mida ainult iga kümnes pere endale lubada saab.