Urmas Tartes Laulupidude aeg

Rohutirtse-ritsikaid on Eestis teada peaaegu 40 liiki. Maailmast on teada peaaegu 24 000 liiki. Enamik Eesti rohutirtsudest-ritsikatest veedab talve munana kas pinnases või maapinnal. Kevadel väljuvad munadest tillukesed vastsed, kes asuvad sööma ja kasvama. Vastsed näevad välja nagu rohutirts või ritsikas ikka, ainult selle vahega, et nad on tillemad ja nende tiivad pole välja arenenud. Sõltuvalt soojusest kestab vastsete areng 2–3 kuud, kuni viimasest vastsejärgust ronib välja valmik.