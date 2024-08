Peaaegu kõik riigikogu liikmed olid erakorralise pensionitõusu poolt ning kui keegi midagi kriitilist ütleski, siis seda, et tõus oleks pidanud olema suurem. Juba toona oli pensionitõusudeks raha raske leida, veelgi raskem on praegu. Kuid erinevalt lastest on pensionärid sihtrühm, kellel on valimisõigus ja kes kasutavad seda aktiivselt. Seega on viimastel aastakümnetel olnud pensionide tõstmise teema poliitikutele ikka ülioluline.