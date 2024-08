Jüri Kuuskemaa Pühavaimu tänava asemel oli sadamatee, mis viis mereni

Hakatus on ähmane ja hajunud unustuse valda nagu muugi, mis on seotud muinasaegsete teede ja nende tänavateks kujunemisega Tallinnas. Pühavaimu kiriku Saiakangi otsa juurest kuni Vene tänavani ulatuva Pühavaimu tänava pikkuseks on saanud 164 meetrit. Millal see hoonestati, püsib saladusena. Oletada aga võib, et millalgi viikingiajal.