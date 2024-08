Aimar Altosaar Täispuhutava banaani vabariik

Sealt stardivad jõele suvekuudel veemõnude ja kiirustee ihalejad. Selliseid kohti, kus Eestis suviseid vee-elamusi saada, on Eestis tuhandeid, kuid kiviaja asulakohti nii kaugest ajast – 10 000 ja rohkem aastat tagasi – on meil vaid mõni üksik. Arheoloogide jaoks on Reiu jõe suudmeala teinud eriti väärtuslikuks see, et aastatuhandete jooksul on seal asunud vähemalt kolm asulakohta, mille uurimine võiks anda meie ajaloost palju sügavama ja mitmekülgsema pildi, kui seni on teada.