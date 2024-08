Jüri Kotšinev Aeg töötab Ukraina kasuks

​Vladimir Putin ei peata sõda enne, kui ei saavuta tulemust, mis osutuks küllalt veenvaks, et demonstreerida venelastele, nii eliidile kui ka rahvale, et ta on võitja. See «võit» on Putini presidendiks olemise ainukene toetusjõud. Kui sõja tulemus viitaks Putini võimetusele võita sõda, kaob tema ainus «legitiimsuse allikas» võimul püsimiseks. Putin on seega nõus pigem lõputult sõdima kui näitama venelastele, et ta ei suuda ukrainlasi võita, kirjutab sõjaajaloolane Jüri Kotšinev.