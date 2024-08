RAINER SAKS Hävitajad F-16 on kohal – Vene armee kallima tehnika kaotused hakkavad peagi suurenema

Tänase seisuga võib olla kindel, et esimesed kuus F-16 hävitajat on jõudnud Ukrainasse. Esialgu ei ole veel täpselt teada, milline relvastus nende pardal on. Ajakirjanduses levinud info järgi on neil praegu ainult võimekus teha õhutõrjeoperatsioone. See oleks siis ilmsesti USA seatud piirang. Ukraina ei ole veel ametlikult hävitajate saamise fakti kinnitanud ning näib, et nad eelistavad ametlikult teavitada siis, kuid hävitajad on mõne lahingülesande täitnud. Lähemate nädalate jooksul on näha, kuidas nende hävitajate esimesed lahingmissioonid välja näevad.