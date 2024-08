Sergei Medvedev Kaasaegsuse proovikivi ehk olümpiamängud ilma Venemaata

Kuna kogu kaasaegne olümpialiikumine on kantud modernsusest ja tulevikuoptimismist, on loomulik, et Venemaa, kes seab oma sammu üha enam Iraani ja Põhja-Korea järgi, jääb sellest eemale. Lõhe Venemaa ja vaba maailma vahel muutub peagi ületamatuks, leiab kirjanik ja ajaloolane Sergei Medvedev oma essees.