Viimaste aastate inflatsioon on teinud oma töö ning seda võib rahakotis kuu lõpus näha iga eestlane. Ent käies Lääne-Euroopas, tunduvad hinnad juba üsna soodsad. Isegi Norra Kuningriik ei ole meile enam mürkkallis. Aga millest me räägimegi, kui Tallinna baarides võib alkoholivaba õlu maksta kuus eurot.

On täiesti mõistetav, et valitsusel ajab konjunktuuriinstituudi jutt harja punaseks. Peaministri majandusnõunikul Ardo Hanssonil tuli sõna võtta ning ta nentis, et Euroopa Liidus on Eesti hinnatasemelt 12. kohal ja et viie Euroopa kallima riigi sekka jõudmiseks peaks meie hinnatase kasvama Luksemburgi ja Hollandiga võrreldes kiiremini, mis aga ei ole praeguse inflatsioonitaseme juures tõenäoline.