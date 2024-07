Tõnis Palts Juhend valitsusele: kust leida puuduv kaks miljardit

Pereisa võib ju kriitika peale kosta, et kui palju see golfi mängimine ikka maksab – laste igakuine toitmine läheb kokku palju rohkem maksma. Siinkohal polegi asi niivõrd kogusummades, kuivõrd moraalses autoriteedis. Pereisa rollis valitsus on usutavam ja autoriteetsem, kui tal on oma nahk mängus ja on sunnitud kõigepealt ise millestki loobuma.