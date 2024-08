Viktor Jerofejev Isevalitseja kättemaksukohus

Kõik on mattunud pimedusse. Aga mitte tsaari jaoks. Putini ja tema lähikonna jaoks on praegu päikesepaisteline isevalitsuse keskpäev. Võiks isegi öelda, et päikeselõõsk.

Mida teha? Mängida ringmängu. Ülistada tsaari, tema suuri tegusid, tema vastuseisu lääne satanismile, tema kangekaelset soovi vabastada Ukraina «neonatsismist» ja kusagil hingesopis teada, et Jalta-2 on kohe-kohe tulemas. Maailm jagatakse kolmeks: Hiinaks, Venemaaks ja Ameerikaks. Kõik liigub selle poole. Kremli eliit aplodeerib tsaarile. Poliitiline opositsioon on purustatud – kes on hauas, kes vangis, kes paguluses.