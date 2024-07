Triin Tammert Kõik räägivad sel (festivali)suvel rahast

Kui lugeda uudistest, et statistikaameti andmetel on Eesti majandus langenud üheksa kvartalit järjest ehk siis üle kahe aasta, siis eks see on loogiline ka, et hakkab kuskilt tunda andma. Kõhklevatest, pisidetailideni hinna üle tingivatest ja paraku ka arvete maksmisega hilinevatest klientidest räägivad nii kahekohalisi pisiarveid esitavad väikeettevõtjad kui ka kolme-, nelja- ja viiekohalisi summasid kasseerivad tegijad. Oma ala tippudel jätkub samas kuuldavasti tööd ikka. Festivalidega tundub olevat üsna samamoodi.