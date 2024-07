ARVO VILTROP Inimeste, loomade ja keskkonna tervis on omavahel seotud – katk on selle kole näide

Ka on meile Eestis hästi teada Aafrika seakatk, mis küll ei ohusta inimest, kuid millel on otsene mõju lisaks loomatervisele ka looduskeskkonna tasakaalule, mis kaudselt mõjutab paratamatult ka inimest.

Mõiste ühtne tervis (inglise keeles One Health) tähistabki seda, et inimeste, loomade ja keskkonna tervis on omavahel seotud ja vastastiku mõjutatud ja see hõlmab enamat kui zoonootilised ehk inimesele ja loomadele ühised haigused. Seetõttu sobib ka Aafrika seakatk hästi ühtse tervise põhimõtte ilmestamiseks.