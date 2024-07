MAREK STRANDBERG Kõige vaesemate täiendav maksustamine maksab kätte

On kuulda väljaütlemisi, et see olevat ju vaid paar protsenti. Mõelda, vaid kuus eurot kuus, kui jutt absoluutses vaesuses elavatest inimestest, või kuni ca 15 eurot suhtelises vaesuses elavate inimeste puhul (arvestades vaesuspiirist, mis üle 700 euro). Ent mis on selle bravuursel «Kõik panustavad!» loosungil põhineva maksureha tegelik hind?