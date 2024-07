RAINER SAKS Venemaa korraldas Kiievile suurima droonirünnaku, mida sel aastal nähtud

Iisraeli armee vastas eile Hezbollah hiljutisele rünnakule kooli pihta Iisraeli põhjaosas. Tabati ühte hoonet Liibanoni pealinnas Beirutis, kus Iisraeli ja mitmete teiste allikate kinnitusel sai surma Hezbollah kõrge komandör Fuad Shukr. Iisrael andis mõista, et sellega on tema vastus Hezbollah rünnakule antud ning edasist eskalatsiooni nad ei plaani.

Hezbollah asus küll oma komandöri hukkumist eitama, kuid ei ole selle kohta mingit kinnitust esitanud. Kokkuvõttes suutis Iisrael näidata, et korraldab rünnakuid ainult sõjaliste sihtmärkide vastu, samas kui Hezbollah ründab sihilikult tsiviilobjekte. Lisaks tõendas Iisrael, et suudab väga täpseid rünnakuid läbi viia palju suuremal alal, kui ta seni on seda Liibanonis teinud, ehk teisisõnu – Iisrael suudab hävitada vajadusel kogu Hezbollah juhtimisstruktuuri. Näis, kuidas Hezbollah hindab oma olukorda.