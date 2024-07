JUHTKIRI Sotsialismiga kaosesse

Pärast karismaatilise Cháveze suremist vähki 2013. aastal võttis võimu üle asepresident Nicolás Maduro, kes on hoidnud seda tänapäevani. Poliitikavaatlejate hinnangul on Venezuelast saanud 2018. aastast puhtakujuline diktatuur. Pühapäevastel presidendivalimistel kuulutas Maduro ennast taas võitjaks, olles väidetavalt kogunud üle 50 protsendi häältest, samas kui lävepakuküsitlused näitavad 70-protsendilist toetust opositsioonikandidaadile Edmundo Gonzálesele.

Rahvamassid, kes kunagi toetasid Chávezt võitluses sotsialismi eest, Madurot enam ei toeta. Riigi naftatulud on vähenenud ning õpetliku näitena Eesti jaoks on 1970. aastate kõige edukamast Ladina-Ameerika riigist saanud nurjunud riik, kust miljonid on põgenenud, kinnisvara ei maksa enam suurt midagi ning tänavail lokkab õigusetus ja vägivald. Ühegi riigi areng ei ole iseenesestmõistetav ega vääramatu: ettevõtlikkust ja töökust pärssiva poliitikaga on Venezuela paisatud mudaliigasse.