Vladimir Juškin Venemaa sõjaplaanidest üle põhjapooluse

Põhja-Jäämere militariseerimine algas Nõukogude Liidus Stalini ajal ja Putin taaselustas selle. Džugašvili veetis polaarjoone taga neli aastat (väljasaadetuna Turuhanski krais). Pole välistatud, et just seal tekkis Stalinil idee, et USAni on võimalik jõuda ka põhjapooluse kaudu.