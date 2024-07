ILMAR RAAG Ukraina sõda on jõudnud Aafrikasse ehk Putini kullakaevandused

Sellest, et Ukraina sõjaväeluure HUR korraldab erioperatsioone Aafrikas Wagneri vastu, hakati rääkima möödunud aasta sügisel. Kõigepealt oli sihtmärgiks Sudaan, millest omal ajal said Wagneri operatsioonid alguse. Tookord uskusin, et õige pea jõutakse kindlasti ka Malisse. Nüüd on see siis toimunud, kirjutab Ilmar Raag (Parempoolsed).